وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جمهورية مصر العربية، والتقى وفد الحركة رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وضم وفد الحركة كلاً من الأخوين خالد مشعل وخليل الحية.

كانت هذه تفاصيل خبر هنية وصل الى مصر على راس وفد من حماس وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اوضاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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