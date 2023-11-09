البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة

اعلنت البيت الأبيض بان "إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة"، ولفت الى ان "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم".

ولفت البيت الأبيض الى اننا "نحتاج لرؤية مزيد من الشاحنات تدخل غزة قريبا، ونعتقد أن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".