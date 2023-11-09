اعلنت البيت الأبيض بان "إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة"، ولفت الى ان "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم".
ولفت البيت الأبيض الى اننا "نحتاج لرؤية مزيد من الشاحنات تدخل غزة قريبا، ونعتقد أن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.