الأبيض افتتح مركز ابن النفيس الطبي في البسطا الفوقا: نعمل على مشاريع لدعم مراكز الرعاية الأولية

نوّه وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، خلال افتتاحه مركز ابن النفيس الطبّي للرّعاية الصحيّة الأوّليّة، في منطقة ​البسطا الفوقا​ في ​بيروت​، بـ"أهميّة افتتاح هذا المركز في قلب بيروت، لما له من دور في توفير الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة لأهالي المنطقة، الّذين هم في أمسّ الحاجة إليها في هذه الأوقات العصيبة".

وأثنى على "ما لمسه من تنظيم وكفاءة لدى الطاقم الطبي"، مؤكّدًا أنّها "مؤشّرات تبشّر بتقديم خدمات طبيّة على درجة عالية من الجودة". وأوضح أنّ "الاستراتيجيّة الوطنيّة للوزارة تستند إلى تعزيز دور مراكز الرّعاية الصحيّة الأوّليّة كأساس للنّظام الصحي، مشيرًا إلى "مشاريع متعدّدة تعمل عليها الوزارة لدعم هذه المراكز، ليس فقط في توفير ​الأدوية​، بل أيضًا في تزويدها ب​الطاقة الشمسية​، حيث تمّ تجهيز 70% من مراكز الرّعاية الأوّليّة حتّى الآن".

وتطرّق الأبيض في هذا المجال إلى مشروع مع ​البنك الدولي​، "يهدف إلى تأمين تغطية صحيّة للمواطنين من الفئات الأكثر ضعفًا"، كما إلى مبادرات لربط مراكز الرعاية ب​المستشفيات الحكومية​ لتحسين الخدمات الاستشفائيّة.