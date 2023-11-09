لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، إلى أنّ "السعودية تستضيف مشكورةً القمّة العربيّة الإسلاميّة الطّارئة في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الأمل في أن نشهد ولو لمرّة، مواقف حازمة وموحّدة وصادقة قابلة للتّنفيذ، تردع العدو عن عدوانه، ودول الغرب عن دعمها لجرائمه".
وشدّد أرسلان على أنّه "إمّا التّوصّل إلى وقف حقيقي لإطلاق النّار والمجازر في غزّة، أو لا داعي للقمم ولا لجامعة الدول العربية والمواقف الإعلاميّة والصّور. تذكّروا أنّ شعوبكم لن تبقى ساكتة إن بقيتُم!".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: إما التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة أو لا داعي للقمم ولا للجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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