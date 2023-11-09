سقوط قذيفتين إسرائيليتين على طريق مشروع 800 تحت حرج صنوبر في البويضة- مرجعيون

سقطت قذيفتان مدفعيّتان إسرائيليّتان على طريق مشروع 800 تحت حرج صنوبر البويضة في ​مرجعيون​، وطالت شظاياهما المنازل القريبة، من دون وقوع إصابات.

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