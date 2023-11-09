بارودي مكرَمًا من "شبكة القيادة عبر الأطلسي": لوضع تصور لمسارات مستقبل أفضل يسوده السلام

مُنح الكاتب اللّبناني وخبير شؤون الطّاقة المقيم في ​الدوحة​، ​رودي بارودي​، جائزة "شبكة القيادة عبر الأطلسي 2023"، خلال احتفال أُقيم في مركز ​واشنطن​ للأبحاث، في حضور شخصيّات بارزة في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وقد كرّمت شبكة القيادة عبر الأطلسي (TLN)، بارودي "لجهوده في تعزيز التّنمية السّلميّة في شرق البحر الأبيض المتوسط"، في خلال المؤتمر السّنوي الثّاني للشبكة ومحوره "حرّيّة الإعلام".

من جهته، لفت بارودي، الّذي لم يتمكّن من المشاركة حضوريًّا في الحفل، بسبب الأحداث الجارية في قطاع ​غزة​، إلى أنّ "في الوقت الّذي نحتفل فيه بهذا التّكريم الّذي يشكّل دليلًا على أهميّة السّلام والاستقرار، يعيش المدنيّون في غزة على وقع الحرب، في وقت يُفترض فيه أن تشهد هذه المنطقة سلامًا واستقرارًا يمكّنان شعوبها ودولها من استغلال ثرواتهم ورفع مستويات معيشتهم".

وأكّد "أنّني أتطلّع إلى العمل مع شبكة "TLN" في المستقبل، حتّى يتمكّن أحفادنا يومًا ما من معرفة فوائد السّلام والتّعايش بين الشّعوب، وأنّه في الأوقات الصّعبة والعصيبة يجب أن تكون العقول الأكثر هدوءًا قادرة وراغبة في البحث بأسباب إراقة الدماء والاتهامات المتبادلة، من أجل وضع تصوّر لمسارات مستقبل أفضل يسوده السّلام".

مع الإشارة إلى أنّ بارودي يشغل منصب الرّئيس التّنفيذي لشركة "الطّاقة والبيئة القابضة"، وهي شركة استشاريّة مستقلّة مقرّها الدّوحة، ويُعدّ مناصرًا للحوار والتّعاون والحلول العمليّة لكلّ من أزمة المناخ العالميّة والتّوتّرات المتكرّرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو متحدّث منتظم في مؤتمرات الطّاقة والسّياسات الإقليميّة، وساعد في تصميم السّياسة لشركات طاقة وحكومات ومؤسّسات متعدّدة الأطراف وكبار المستثمرين.