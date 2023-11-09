خليل بحث مع روداكوف بالأوضاع في غزة ولبنان وتناول مع فرونتسكا موضوع استهداف المدنيين

أجرى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب علي حسن خليل، جولة أفق حول الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها على لبنان والمنطقة، خلال لقائه السّفير الرّوسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، حيث تمّ التّأكيد على "ضرورة التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار بشكل سريع".
والتقى خليل أيضًا المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتناول معها موضوع استهداف المدنيّين في لبنان وغزة، حيث عبّرت المسؤولة الأمميّة عن تعازيها بسقوط الشّهيدات الأربعة في عيناثا. وجرى بحث في الأوضاع الإنسانيّة الصّعبة، وفي الإحاطة الّتي ستقدّمها فرونتسكا عن أوضاع لبنان، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثّاني الحالي.
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