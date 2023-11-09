وزير الدفاع الإسرائيلي: مصممون على حماية حدودنا وإذا ارتكب نصرالله خطأ فسيتحمل حزب الله ولبنان نتائجه

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "مصممون على حماية حدودنا، وإذا ارتكب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خطأ فسيتحمل حزب الله ولبنان نتائجه".

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