"حزب الله": إصابة دباباتَي ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح إثر هجومنا على موقع المطلة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وإلحاقًاببيا‏نهاالسّابق عن الهجوم الصّاروخي على موقع المطلة (عند السّاعة الثّالثة والرّبع من ‏عصر اليوم الخميس)، تؤكّد المقاومة الإسلامية إصابة دبّاباتَي "‏ميركافا" وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح".

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