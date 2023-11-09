خلية إدارة الكوارث والأزمات في الشمال عرضت لخطة الطوارئ الصحية وإدارة شؤون النازحين

عقدت خليّة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة الشمال، اجتماعها الدّوري في مركز القيادة والتّحكّم في قيادة درك منطقة الشّمال الإقليميّة في سراي طرابلس، وذلك لتنسيق العمل فيما بين مختلف الجهات الفاعلة لإدارة الأزمة.

وتمّ عرض لبعض مراكز الإيواء المقترَحة في محافظة الشّمال، وكيفيّة إدارة الشّؤون الإنسانيّة للنّازحين من المناطق المستهدَفة، إضافةً إلى عرض خطّة الطّوارئ الصحيّة.

واتّفق المجتمعون على استكمال عمل الخليّة لسدّ كلّ الثّغرات في الخطّة المرسومة، من ناحية الاستعداد والتّحضير لمواجهة أي طارئ.

حضر الاجتماع قائد درك منطقة الشّمال الإقليميّة العميد يوسف درويش، أمين سرّ عام المحافظة القائمقام إيمان الرافعي، قائمقام بشري ربى شفشق، النّقيب طوني الخواجة، رئيس مصلحة الصحة سعد الله صابونة، مدير مكتب "undp" آلان شاطري، مندوبو الصليب الأحمر روجيه بافيتوس وجورجيت عازار ووسام تيم، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بيدرو قنيعر، مندوب بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ومسؤول مكتب الدفاع المدني صفا زيادة.