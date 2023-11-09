اكد مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز التقى اليوم الخميس مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد بارنيا في الدوحة بخصوص إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".
وذكر المصدر إن ميزة الاجتماع تتمثل في جمع الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة وفي وقت واحد للإسراع بإيقاع العملية.
وتضمنت المحادثات أيضا مناقشة السماح بدخول إمدادات الوقود لأغراض إنسانية إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن خشية تحويله إلى حماس لأغراض القتال.
وذكر مصدر لـ"رويترز" إن المحادثات تناولت إطلاق سراح ما بين 10 و15 رهينة مقابل هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الطاحنة في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرا المخابرات الأميركية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر اجتموا في الدوحة بخصوص اطلاق الاسرى لدى حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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