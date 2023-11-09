شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: حان الوقت لطرح أفكار تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- رويترز

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس: إن على القوى العالمية أن تكف عن الحديث عن فكرة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تقدم بدلاً من ذلك مقترحات عملية لتفعيلها بمجرد انتهاء الحرب في غزة.

وفي حديثه في باريس بعد مؤتمر إنساني حول غزة، قال أنطونيو تاياني إن روما أرسلت مستشفى على متن سفينة بحرية من نابولي صباح الخميس، إلى المنطقة، لكنه أكد أن حل الصراع سيحتاج إلى المزيد من الإبداع لخلق رؤية للسلام.

وقال للصحفيين: «علينا أن نطرح الأفكار على الطاولة. لا أجد أي حلول أخرى غير الأمم المتحدة إذا أردنا السلام.. علينا أن نمضي قدماً ونحاول الإقناع».

واقترح تاياني أنه بعد انتهاء الحرب في غزة، فمن الممكن أن يكون إنشاء بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة كما هو الحال في لبنان أحد الخيارات التي يجب استكشافها. وتشارك إيطاليا بنحو 1300 جندي في لبنان. ويقول دبلوماسيون: إن مثل هذه الفكرة ستكون معقدة نظراً لأن غزة ليست دولة وللضعف الذي تعانيه السلطة الفلسطينية فضلاً عن الانقسام داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم رغبة الدول الغربية في إرسال قوات إلى الشرق الأوسط.