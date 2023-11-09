انت الان تتابع خبر بمقر اليونسكو.. وزير الثقافة يفتتح معرضاً عن الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، معرضاً خاصاً بمبادرة إحياء روح الموصل، بمقر منظمة "اليونسكو" في باريس.



وشارك خلال افتتاح المعرض، بحسب بيان لوزارة الثقافة، وزير الثقافة والشباب الإماراتي سالم بن خالد القاسمي والمدير العام لمنظمة اليونسكو اودري اوزولاي.

وتضمن المعرض صوراً وثائقية عن مشروع مبادرة إحياء روح الموصل وهو أحد أهم مشاريع المنظمة الداعمة لمدينة الموصل والذي يهدف لإعادة إحياء روح المشهد التراثي والثقافي في المدينة وترميم عدد من المرافق والشواخص التراثية والآثارية التي تعرضت الى الضرر والتدمير خلال الهجمة الإرهابية على المدينة.

ويأتي افتتاح المعرض على هامش أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في العاصمة باريس، الذي شارك به العراق بوفد حكومي.