اخبار العالم

بمقر اليونسكو.. وزير الثقافة يفتتح معرضاً عن الموصل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بمقر اليونسكو.. وزير الثقافة يفتتح معرضاً عن الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، معرضاً خاصاً بمبادرة إحياء روح الموصل، بمقر منظمة "اليونسكو" في باريس.

وشارك خلال افتتاح المعرض، بحسب بيان لوزارة الثقافة، وزير الثقافة والشباب الإماراتي سالم بن خالد القاسمي والمدير العام لمنظمة اليونسكو اودري اوزولاي.

 

وتضمن المعرض صوراً وثائقية عن مشروع مبادرة إحياء روح الموصل وهو أحد أهم مشاريع المنظمة الداعمة لمدينة الموصل والذي يهدف لإعادة إحياء روح المشهد التراثي والثقافي في المدينة وترميم عدد من المرافق والشواخص التراثية والآثارية التي تعرضت الى الضرر والتدمير خلال الهجمة الإرهابية على المدينة.

 

ويأتي افتتاح المعرض على هامش أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في العاصمة باريس، الذي شارك به العراق بوفد حكومي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا