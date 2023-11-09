انت الان تتابع خبر توقيف مدير عام شركة ادوية سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً بتوقيف المدير العام الحالي للشركة العامَّة لصناعة الأدوية في سامراء".

وأضافت إنه، "وبعد تسليم المتهم لنفسه وعرضه على قاضي التحقيق المختص، أمر الأخير بتوقيفه على ذمة التحقيق"، مبينة أن "المتهم أقدم على إعطاء موافقات؛ لإدخال مواد إلى مخازن الشركة دون طلبات شراء سابقة".



وتابعت الدائرة أن "التحقيقات في القضيَّة قادت إلى أن الموافقات التي أعطاها المتهم كانت قبل تنظيم العقود وإصدار قرار الإحالة لهذه المواد، خلافاً للقانون والتعليمات المتبعة".