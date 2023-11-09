انت الان تتابع خبر الصحة تتلف قرابة نصف طن من المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انهع "بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة والدكتور أحمد عبادي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات في وزارة الصحة وجميع أعضاء اللجنة تم إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣".وذكر الدكتور احمد عبادي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب البيان ان "عمليات الاتلاف مستمرة في بغداد وبشكل اسبوعي بالإضافة الى إتلاف الكميات المخزونة في محافظتي النجف الاشرف والبصرة وبشكل دوري ".

وبين من جهته القاضي صهيب دحام المعاضيدي، انه "تم اتلاف (٤١٩،٢٩١) كيلوغرام من الكبتاكون والحشيشة و(٧٨٠) قرص من الترامال بالإضافة الى (٣) قناني زجاجية سعة (٦٠٠) سنتيمتر مكعب".

