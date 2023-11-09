انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. زيارة السوداني لأربيل وآخر تطورات الاحداث في غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • السوداني في اربيل لبحث القضايا العالقة.. وملفا النفط والرواتب يتصدران القائمة
• قافلة مساعدات طبية تدخل غزة من معبر رفح.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية في القطاع.
• سليمان يطالب بعزل رواتب موظفي الاقليم عن النفقات العامة.. ويؤكد اهمية تمرير قانون النفط والغاز.
• بغداد تدين استمرار القصف ضد غزة.. وتدعو الدول الكبرى لوقف خروقات الاحتلال الاسرائيلي.
• قافلة مساعدات طبية تدخل غزة من معبر رفح.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية في القطاع.
• سليمان يطالب بعزل رواتب موظفي الاقليم عن النفقات العامة.. ويؤكد اهمية تمرير قانون النفط والغاز.
• الأمن الوطني يحبط تهريب سبعة مليارات دينار ويعتقل مهربين بينهم ضابط رفيع.