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تشاهدون في نشرة السومرية.. زيارة السوداني لأربيل وآخر تطورات الاحداث في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني في اربيل لبحث القضايا العالقة.. وملفا النفط والرواتب يتصدران القائمة

• بغداد تدين استمرار القصف ضد غزة.. وتدعو الدول الكبرى لوقف خروقات الاحتلال الاسرائيلي.

• قافلة مساعدات طبية تدخل غزة من معبر رفح.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية في القطاع.


• سليمان يطالب بعزل رواتب موظفي الاقليم عن النفقات العامة.. ويؤكد اهمية تمرير قانون النفط والغاز.

• الأمن الوطني يحبط تهريب سبعة مليارات دينار ويعتقل مهربين بينهم ضابط رفيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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