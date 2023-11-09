تشاهدون في نشرة السومرية.. زيارة السوداني لأربيل وآخر تطورات الاحداث في غزة

• قافلة مساعدات طبية تدخل غزة من معبر رفح.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية في القطاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012