عاجل| إسرائيل تبدأ وقفًا يوميًا للقتال في غزة لمُدة أربع ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - ستبدأ "إسرائيل"، وقفًا يوميًا للقتال لمُدة أربع ساعات في شمال غزة، حسبما أفاد "البيت الأبيض"، مُشيرًا في بيان له أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفًا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

وأعلن البيت الأبيض، أن هُدنة لمُدة أربع ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل ستبدأ في تطبيق وقف القتال لمُدة أربع ساعات للسماح للناس بالفرار.

كما أكد أن الولايات المتحدة تهدف إلى دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة كل يوم.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيتم السماح للمدنيين في غزة بالفرار من المعارك عبر ممرين إنسانيين. وكان بايدن قد أعلن أنه لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي"، هذه الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وقال إن الولايات المتحدة تريد أن يستمر التوقف المؤقت طالما كانت هناك حاجة إليه.

وأضاف كيربي، أنه سيتم الإعلان عن الهُدنة الإنسانية الأولى اليوم، والتزمت إسرائيل بالإعلان عن كل نافذة قبل ثلاث ساعات على الأقل.

حماس تتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الخسائر في غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أنه كلما زاد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعمقه في غزة، زادت خسائره وقتلاه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف العاروري: "كلام العدو عن استخدام مستشفى الشفاء للإدارة العسكرية كلام سخيف، والعدو معني بتدميرها".

وتابع العاروري: "فشلت خطط العدو بتهجير أهل غزة إلى مصر وتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وفقط 25% منهم غادر من الشمال".