إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول وقف النار في غزة بعد الإعلان الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن القتال في قطاع غزة مُستمر، مُنوهًا إلى "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في بيان: القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب.

ويأتي البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وافقت إسرائيل على وقف القتال لمُدة 4 ساعات يوميًا للسماح لسكان غزة بالإخلاء إلى الجنوب وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الهُدنة في قطاع غزة:

في وقت سابق من اليوم، صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي"، بأنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمُغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة، عبر هُدنة لمُدة 4 ساعات يوميًا هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأشار كيربي في مؤتمر صحفي إلى أنه "يصل إلى قطاع غزة يوميًا نحو مائة شاحنة (مساعدات إنسانية)، نحن بحاجة إلى المزيد. وينبغي أن نرى المزيد قريبًا. نحن نستهدف وصولًا مستمرًا لما لا يقل عن 150 شاحنة يوميًا".

وأضاف: "بشأن الممرات الإنسانية التي ستسمح للناس بمغادرة مناطق الحرب في شمال غزة. لقد تم فتح الممر الأول من هذا القبيل لمدة أربع إلى خمس ساعات يوميُا خلال الأيام القليلة الماضية، وقد سمح بالفعل لآلاف عديدة من الناس بالوصول إلى مناطق أكثر أمنًا، سيسمح الطريق الثاني على طول الطريق الساحلي لآلاف الأشخاص بالوصول إلى مناطق أكثر أمانًا في جنوب قطاع غزة".