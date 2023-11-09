حقيقة إحباط الرئيس الأمريكي من موقف نتنياهو.. بايدن يوضح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، المُوافقة على هُدنة إنسانية في غزة تستمر أكثر من ثلاثة أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مُحبطًا من "نتنياهو"، الذي لم يستجب بعد لمثل هذه الدعوات، أجاب بايدن: لقد استغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أنه لا تُوجد فُرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف بايدن، في تصريح صحفي أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى إلينوي، عندما سئل عن فرص وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد حاليًا أي احتمال" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي أيضًا إن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لزم الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الهُدنة في قطاع غزة:

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي"، بأنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمُغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة، عبر هُدنة لمُدة 4 ساعات يوميًا هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.