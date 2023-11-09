الاحتلال الإسرائيلي يُوضح تفاصيل الانفجار العنيف في إيلات

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة "إيلات"، دون انطلاق صافرات الإنذار، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات".

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال هذا الشهر إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية، وذلك غداة إعلان حركة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد.

عاجل| إسرائيل تبدأ وقفًا يوميًا للقتال في غزة لمُدة أربع ساعات

ستبدأ "إسرائيل"، وقفًا يوميًا للقتال لمُدة أربع ساعات في شمال غزة، حسبما أفاد "البيت الأبيض"، مُشيرًا في بيان له أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفًا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

وأعلن البيت الأبيض، أن هُدنة لمُدة أربع ساعات يوميًا في شمال قطاع غزة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل ستبدأ في تطبيق وقف القتال لمُدة أربع ساعات للسماح للناس بالفرار.

كما أكد أن الولايات المتحدة تهدف إلى دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة كل يوم.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيتم السماح للمدنيين في غزة بالفرار من المعارك عبر ممرين إنسانيين. وكان بايدن قد أعلن أنه لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي"، هذه الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وقال إن الولايات المتحدة تريد أن يستمر التوقف المؤقت طالما كانت هناك حاجة إليه.