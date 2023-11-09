رئيس ابناء مصر: قرار السيسي بتوجيه تبرعات حملته الانتخابية لدعم أهالي غزة انتصار للقضية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

أثنى المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، بتوجيه التبرعات وأوجه الدعاية المختلفة التي تقوم بها الأحزاب والحملة الانتخابية لدعم أشقائنا الفلسطنيين في غزة، والتخفيف عن معاناتهم بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال بركات، في تصريح له اليوم الخميس، إن قرار الرئيس السيسي يأتي تتويجا لانحيازه المستمرة للقضية الفلسطينية والداعم لها رغم العقبات والتعنت الذي يواجه مصر في إدخال مزيد من المساعدات وتقديم مزيد من أوجه العون لأشقائنا الفلسطينيين في غزة.

وأشار المهندس مدحت بركات، إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في كل المباحثات

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات.

وأضاف:"هناك نشاط عظيم ومنظم وسريع من التحالف الأهلي للعمل التنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدًا؛ نصرة لاخواننا في فلسطين.. ومستمرون في مقابلة الخبراء في كل المجالات والاستماع إلى رؤيتهم حول كل القضايا الوطنية".