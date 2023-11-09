وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا ارتكب نصر الله خطئاً لبنان سيدفع الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: مصممون على حماية حدودنا وإذا ارتكب نصر الله خطأ فسيتحمل حزب الله ولبنان نتائجه.

وفي السياق ذاته أكد حزب الله، إصابة دباباتي ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح في هجومه على موقع المطلة الإسرائيلي.

أفادت أنباء، أمس الأربعاء، بإطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في إسرائيل.

فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيهات لسكان 3 بلدات حدودية بالقطاع الأوسط للحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.

وكان عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني الشيخ نبيل قاووق، قال إنّ "الكيان الإسرائيلي يترنّح ومُتخم بالجراح وإنّ طوفان الأقصى هو زلزالٌ حرّكه من مكانٍ إلى مكان ومن زمانٍ إلى زمان وتغيّرت المعادلات".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن قاووق قوله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب، إن: "الكيان الإسرائيلي اليوم في حالة هلع ولأول مرة بدأوا ببناء مخيمات للاجئين الإسرائيليين وهذا دليل على سقوط كلّ نظريات التفوّق العسكري الإسرائيلي".

ولفت إلى أنّ "تدخل أمريكا يعني أنّ الكيان غير قادر على حماية نفسه والخبراء والضباط الأمريكيين هم الذين يُديرون الحرب اليوم وهذا لم يَعُد سرا"، مشددا على أنّ "حزب الله قراره واضح مهما بلغت التضحيات والتهديدات لن يتخلى عن غزة وسنبقى في الميدان ولن نبدّل تبديلا".

وقال إن "أمريكا تُرسل رسائل تهديد وضغوط وتحرّك حاملات الطائرات والأساطيل والهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا بالعنوان وإنّ كل الأساطيل التي تحرَّك وكلّ التهديدات لم تغيّر في برنامج المقاومة في تكثيف العمليات على طول الحدود وقد نجحت عمليات المقاومة في استنزاف جيش العدو وإضعافه".

وأشار إلى أن "المقاومة ستكمل العمليات حتى إفشال العدوان على غزة لأن هذا الإفشال هو حماية لنا وللبنان وللمنطقة كما هو حماية لغزة"، مؤكدا أن المعركة في غزة ترسم حاضر المنطقة ومستقبلها، ويجب إفشال العدوان عليها لأجل حماية لبنان".