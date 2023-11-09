شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تقيد "راديو النيل" بقاعدة بيانات متابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قرارا بشأن قيد شركة راديو النيل في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وذلك لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 31 لسنة 2023، بشأن قيد شركة راديو النيل في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أعلنت اليوم القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت أيام 1 و2 و3 ديسمبر، لإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالنسبة للمصريين في الخارج، وحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر لإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالنسبة للمصريين في الداخل.