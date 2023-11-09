شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: مصر تعيش عرسا ديمقراطيا لم تشهده من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطي، إن مصر تعيش الآن عرس ديمقراطى لم تشهده من قبل، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون للأحزاب المؤيدة للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي دور في دعم القضية الفلسطينية، والتبرع لمساعدة أهالى غزة.

وأضاف رئيس حزب الاتحادى الديمقراطي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن توجيهات الرئيس السيسي بتسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية خدمة للقضية الفلسطينية لافتة جيدة للغاية، تؤكد مدى الوطنية ومدى عروبة الرئيس السيسي باعتباره كبير العائلة المصرية.

وأوضح حسن ترك، أن مصر دائما عمود الخيمة، والداعم الأول لكل قضايا المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.