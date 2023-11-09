شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستورى: على كل المصريين مساندة الانتخابات الرئاسية بالتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن المصريين جميعا مدعوون للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أساس أن لها طابع خاص فى ظل الآونة الحالية التى يعيشها العالم بأسره، بالتالى الموقف الذى تقفه مصر يجب مساندته جميعا فى الانتخابات التى يجب أن تحقق رقما قياسيا فى أعداد المصوتين بالانتخابات الرئاسية.

أضاف خضر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين بالخارج ستكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر، ويتاح لهم التصويت بالرقم القومى أو جواز السفر، وهناك تسهيلات بالتصويت بالرقم القومى فقط بشرط تقييد اسمه بجداول الناخبين، ما يمكنه الإدلاء بصوته ويؤدى الواجب الوطنى الملقى على عاتقه.

وتابع الدكتور طارق خضر: "تأدية المصريين بالخارج الواجب الوطنى بالانتخابات الرئاسية يكون تحت إشراف دبلوماسى وقنصلى وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد مراقبة العملية الانتخابية يتم إرسال كل الأوراق مع محاضر التصويت بعد الفرز والتجميع وكافة الأمور من خلال الحقائب الدبلوماسية للهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها، أما بالنسبة للداخل المصرى فسوف تكون الانتخابات فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر وقاعدة بيانات الناخبين بها 65 مليون ناخب".