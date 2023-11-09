شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب صوت مصر: الرئيس السيسي يحمل على عاتقه مشكلات الأمة العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن الحراك السياسى الذى تعيشه مصر الآن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف رئيس حزب صوت مصر، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن خروج الشعب المصرى بأكمله لدعم الرئيس السيسى لأنه عرف فضل الله ثم فضل الرئيس السيسى على شعب مصر فى تلك الأوقات العصيبة.

وأوضح نصر سليمان توجيهات الرئيس السيسى لحملته الانتخابية بتسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية خدمة للقضية الفلسطينية يؤكد أن الرئيس السيسى يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية ومشكلات الأمة العربية والإسلامية ويعمل على حل أزمات دول الجوار ودخول المساعدات.