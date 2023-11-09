شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول المحور السياسي لحملة فريد زهران: برنامجنا يركز على إعادة الدور المحوري لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إن أولى منطلقات البرنامج السياسي لزهران تغيير الطريقة التي تدار بها مصر من خمسينيات القرن الماضي.

وأوضحت عادل أن البرنامج الانتخابي يركز على إعادة الاعتبار للدور المحوري للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى تركيز البرنامج الي حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.