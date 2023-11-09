أبو حمزة: المقاومة بألف خير وعدونا يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة

أعلن الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، ان "شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق، ومقاومونا يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في محاور القتال كافة".

وأكد في كلمة مصوّرة، أن "المقاومة بألف خير، وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة، ونحن نواجه حربا كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه".

وأعلن أبو حمزة الاستعداد للإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية، وعن الفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية. واردف "نحن نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو، في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".