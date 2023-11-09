الصحة الفلسطينية: 15 قتيلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية معظمهم في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 15 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة الى أن 11 منهم قضوا خلال عملية عسكرية للجيش لا تزال متواصلة في مدينة جنين.

ولفتت الوزارة الى سقوط عشرات الإصابات، بعد حصيلة سابقة أفادت عن سقوط 10 قتلى في جنين.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بعمليات في جنين وسيصدر بيانا بعد الانتهاء منها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش توغل في مدينة جنين بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، ومن ثم انسحب منها باكرا ليعود عند ساعات الصباح بهدف اعتقال مطلوبين.

وأكدت مصادر متطابقة في جنين أن أربعة من القتلى "يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية" لكنهم لم يكونوا بزيهم الرسمي عندما قتلوا.

​​​وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس "ما يجري في مخيم جنين هو حرب، والجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم، ولم نعد نميز عدد الشهداء أو الاصابات".

وينفذ الجيش توغلات عسكرية على مخيم جنين بشكل متواصل.