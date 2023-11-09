حماس: المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى "اتفاق هدنة" مع إسرائيل

اعلن مسؤول بحركة "حماس" بان المحادثات مستمرة لكنه لم يتم التوصل إلى "اتفاق هدنة" مع إسرائيل. واكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بان المطلب الرئيسي هو توقف العدوان وإدخال الاحتياجات الإنسانية والمواد الإغاثية الضرورية للقطاع بالكامل. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض إن "إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات اليوم الخميس في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال". ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

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