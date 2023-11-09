المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة "عين الأسد" الأميركية بالعراق بثلاث عمليات منفصلة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​" في بيان، أنّ "مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "​عين الأسد​" في غرب العراق، بثلاث عمليّات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

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