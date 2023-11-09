الجامعة العربية: الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي فموقفنا يطالب بوقف شامل لإطلاق النار

اكد الجامعة العربية بان الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي فموقفنا يطالب بوقف شامل لإطلاق النار.
واعلن مسؤول بحركة "حماس" بان المحادثات مستمرة لكنه لم يتم التوصل إلى "اتفاق هدنة" مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض إن "إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات اليوم الخميس في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال".
ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
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