الجيش الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة والضربة بطائرة مسيرة في إيلات تثير القلق

اعلن الجيش الإسرائيلي بان الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو، ولا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

واكد الجيش الإسرائيلي بان عشرات الآلاف من مدنيي غزة لا يزالون يتحركون صوب الجنوب.

واعتبر الجيش الإسرائيلي بان الضربة بطائرة مسيرة في إيلات تثير القلق.