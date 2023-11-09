أمير قطر ورئيس الإمارات بحثا بالأوضاع بالأراضي الفلسطينية وسبل حماية المدنيين وخفض التصعيد

أعلن الديوان الأميري في قطر، أنّ "أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وبحثا بالعلاقات الأخويّة بين البلدين الشّقيقين، والسّبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز أواصر التّعاون الأخوي، لما فيه خير ومصلحة الشّعبين الشّقيقين، إضافةً إلى تعزير العمل الخليجي المشترك".
وأشار في بيان، إلى أنّهما "استعرضا خلال المباحثات الّتي عُقدت في قصر الشّاطئ في مدينة أبوظبي، تطوّرات الأحداث إقليميًّا ودوليًّا، وتبادلا وجهات النّظر حيال عدد من القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيّما تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وسُبل تعزيز العمل الإغاثي والإنساني وحماية المدنيّين وخفض التّصعيد؛ بما يحقّق الاستقرار والأمن في المنطقة".
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