خلف: أحكام المادة 74 من الدستور تستغيث وتطالبنا بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد

أشار النّائب ​ملحم خلف​، في تصريح من مجلس النّواب، إلى أنّ "في اليوم 295 على تواجدي داخل ​المجلس النيابي​، أعبّر عن هذا الموقف فيما تحلّق الطّائرات المعادية فوق أرضنا وفوق العاصمة، وشعبنا قلق على يوميّاته وأهلنا يدفعون دمًا نتيجة انتهاكات العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أنّه "كأنّنا هنا في عالم آخر، في عالم غير مسؤول، في عالم يتخبّطني ضياعه، في عالم غير متحسّس لا بالخطر الدّاهم على الوطن ولا بالخطر على المصير وعلى شعبنا وأهلنا"، مركّزًا على "أنّني مرّةً جديدةً ألجأ إلى وجداننا جميعًا نحن الـ128نائبًا، فعند الخطر الكبير نلجأ إلى بعضنا، أمّا نحن فكأنّنا عكس ذلك نبعد عن بعضنا ونقصي بعضنا وكأنّنا غرباء".

وشدّد خلف على أنّ "الدّمّ الّذي سال في ​عيترون​، ينادينا ويصرخ بوجه انقساماتنا، يطالبنا بتحصين الجهة الدّاخليّة ويفرض علينا التّضامن الوطني، وإنفاذ مسؤوليّاتنا بالامتثال إلى أحكام ​الدستور​ من أجل انتظام الحياة العامّة في البلد".

واعتبر أنّها "ساعة الحقيقة، وأحكام المادّة 74 من الدستور تستغيث وتطالبنا نحن النّواب بانتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، ليتبعه تكليف ثمّ تأليف لحكومة إنقاذيّة تسمح بمعالجة هذه الأزمات الّتي تتراكم يوميًّا في الوطن، والّتي تتعقّد"، خاتمًا: "لا للفراغ في المؤسّسات، لا للفراغ في سدّة الرّئاسة، لننتخب رئيسًا للجمهوريّة فنتجنّب الأصعب".