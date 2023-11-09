شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: القوات الصينية تتخذ «مساراً مقلقاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- أ.ف.ب

حذّر القائد العام للقوات البرية الأمريكية في المحيط الهادئ تشارلز فلين من أن القوات الصينية تعتمد «مساراً مقلقاً» من حيث القدرات وتظهر سلوكاً «أكثر عدوانية» في هذه المنطقة البحرية. ورأى فلين الذي يتولى قيادة أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في المنطقة، أنّ الجيش الصيني حقّق «تقدّماً هائلاً» في السنوات الأخيرة.

وقال، الأربعاء، في مقابلة مصوّرة من هاواي إن «المسار المتّبع خلال العقد الماضي، إذا تمّ اعتماده خلال العقد المقبل، هو أمر يثير للقلق». وحدّث الجيش الصيني نفسه بوتيرة سريعة في عهد الرئيس شي جين بينغ.

وتمتلك بكين أكبر بحرية في العالم من حيث عدد السفن، وعزّزت ترسانتها النووية من خلال ميزانية عسكرية هي الثانية في العالم، ولكنها ما زالت بعيدة عن حجم الميزانية العسكرية للولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وخصوصاً بشأن تايوان. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ستستعيده يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

واعتبر الجنرال فلين أنّ التوترات الأخيرة بين سفن صينية وأخرى فلبينية في مناطق متنازع عليها بين البلدين «غير مسؤولة» و«غادرة» و«تشير إلى كيفية ظهور (الصين) أكثر عدوانية».

وأكد أنّ واشنطن ستحافظ على التزامها في منطقة المحيط الهادئ على الرغم من الإنفاق العسكري الضخم لمساعدة حلفائها الأوكرانيين في الحرب ضد روسيا، والإسرائيليين في الحرب ضد حماس.

وأعلن «رضاه» عن الوسائل العسكرية المتاحة له في المحيط الهادئ. وقال: «أستيقظ كل يوم وأنا أعلم أن هناك حروباً في أجزاء أخرى من العالم وأننا لسنا بحاجة إلى حرب جديدة».