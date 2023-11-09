انت الان تتابع خبر سرايا القدس تنشر فيديو جديد لرهائن إسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق اليوم قال البيت الأبيض، أن "إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة، وأضاف، أن ثمة ممران إنسانيان سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة".

وأكد البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يومياً، مشيراً إلى أنه يتعين دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريباً".

إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته حركة حماس بأن مسؤولين كباراً في الحركة، بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في الداخل وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج، وصل إلى القاهرة، الخميس. وجاء في البيان، أن الوفد الرفيع المستوى اجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 34 منذ 7 تشرين الاول الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة، كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 10812 شخصا بينهم أكثر من 4412 طفلا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.