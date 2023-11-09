انت الان تتابع خبر غزة.. حديث عن شرط لانتهاء الحرب في القطاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف كليفرلي: "نريد أن نرى الشعب الفلسطيني آمنا، وندعم إسرائيل في تطلعاتها للسلام والدفاع عن النفس"، مضيفاً "عمل من أجل الحل الطويل الأمد وهو دولة فلسطينية مسالمة بجانب دولة إسرائيلية آمنة وهذا كان موقفا طويلا للملكة المتحدة ونعمل من أجل تحقيق ذلك".ولفت "نريد السلام فنحن نحزن لفقدان الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر ونحزن لمقتل الفلسطينيين الذين يقتلون في العملية العسكرية"، كاشفاً "التقيت بقيادة السلطة الفلسطينية في الرياض، ونستمر بالعمل من أجل الهدف الرئيسي وهو حل دولتين مسالمتين".

وتابع "تحدثت مع نظيري سامح شكري، مصر دورها مهم في المنطقة، نريد أن تقاد غزة من قبل فلسطينيين ملتزمين بالسلام"، معتبراً أن "ما يحدث في غزة يفطر القلوب، ما علينا فهمه هو أن إسرائيل تبحث عن الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الفظيعة في 7 أكتوبر".

وأردف "ندرك أن حماس تخبئ قدراتها العسكري، لا نريد أن نرى الغزيين والإسرائيليين يقتلون"، داعياً حماس الى "إطلاق سلاح الرهائن، وعندما ستشعر إسرائيل أنها بأمان ستوقف عمليتها العسكرية".