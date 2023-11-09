انت الان تتابع خبر اغتيال محام طعنا بالسكاكين في مكتبه ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ٱغتيل مساء اليوم الخميس الزميل المحامي عدنان النعيمي، حيث أقدمت مجموعة لم يتم التعرّف عليها لحد الآن، على اقتحام مكتب المحامي، الواقع في منطقة الدورة بمحافظة بغداد".وأضافت: "أظهرت صور الكاميرات وجوه الجناة، فيما تم الحصول على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية، وتتابع النقيب أحلام اللامي تفاصيل الحادث مع القوات الأمنية، وتوجّه رئيس غرفة محامي الدورة إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة القضيّة، سعيًا للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم، بأسرع ما يمكن، لينالوا جزاءهم العادل".

وأشارت الى انه "سيتم الاعلان لاحقًا عن التفاصيل الأخرى فور الحصول على المعلومات الدقيقة".

