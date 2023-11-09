فلسطين تُعلن ارتفاع عدد الضحايا في الضفة الغربية إلى 17 شهيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، "إلى 17 شهيدًا وعشرات الجرحى"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان أن "شهيد آخر وصل إلى مستشفى جنين الحكومي مساء اليوم الخميس، بعد إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر، ما يرفع حصيلة شهداء جنين منذ الصباح إلى 13" لوحدها، في حين قتل 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن اشتباكات عنيفة جرت مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب قدري عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس".

حصيلة الشهداء في الضفة الغربية

وأضافت: "حصيلة الشهداء منذ الصباح في الضفة الغربية ترتفع إلى 15 شهيدا (11 في جنين، شهيد في الأمعري، شهيد في بلاطة، شهيد في دورا، شهيد في بيت فجار)".

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه".

في حين أصدرت "كتيبة "جنين" في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين)، بيانا قالت فيه: "ضمن معركة طوفان الأقصى سرايا القدس..مجاهدو الكتيبة يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المعادية بالعبوات الناسفة وصليات مكثفة من الرصاص على عدة محاور وجبهات وقد تم تحقيق اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال وتكبيدهم خسائر فادحة".

وحسب "وفا"، فإنه منذ إطلاق "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى "عملية طوفان الأقصى" فجر يوم السبت 7 أكتوبر الماضي، "يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، عدوانا آخر في الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 173 مواطنا، وإصابة 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير".

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة "إلى 10812 بينهم 4412 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة" إثر إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.