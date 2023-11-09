شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا من مؤتمر المرشح فريد زهران: نحن أمام فرصة ذهبية لطرح الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أهم شئ فى الانتخابات الرئاسية هى الاستماع للآراء المختلفة، وفرصة ذهبية لطرح الرؤى.

وأضاف أبو العلا فى كلمته بالمؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران، أن أهم ما جاء فى البرنامج الانتخابي هو محور بناء الإنسان، بجانب المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وتسأل: "لماذا لم تلتف المعارضة حول المرشح الرئاسى فريد زهران ؟".

وانطلق، منذ قليل، المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وذلك لعرض برنامجه الانتخابى.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسى فريد زهران، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.