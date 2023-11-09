شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: نظمنا 20 فعالية فى المحافظات لدعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحزب نظم 20 فعالية في مختلف محافظات الجمهورية من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بجانب إعلان الوقوف بجانب الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحزب نظم 6 مؤتمرات حاشدة في المحافظات التي نهتم أن يكون لنا مرشحين فيها في الانتخابات البرلمانية، للإعلان عن دعم الدولة المصرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم موقف مصر القوى في مواجهة التهجير القسرى وأن سيناء خط أحمر.

ولفت ناجى الشهابى، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد من أهم الانتخابات الرئاسية التي مرت على مصر، ولابد من مشاركة كل المصريين في تلك الانتخابات.