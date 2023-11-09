شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام حسين: توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي أموال الدعاية لغزة رسالة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتوجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مؤكدًا على أنها خطوة تؤكد وعي القيادة السياسية بالتحديات التي تمر بها المنطقة وخاصة الأشقاء في فلسطين.

وقال حسين فى تصريحات له، أن هذه الخطوة تؤكد الإدراك الحقيقي أيضا بتحديات المرحلة داخليًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تكون مواقفه واضحة وحاسمة في مثل هذه التحديات ويقدم المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى، مشيدا أيضا بجهود الحملة على مدار الفترة الماضية وحالة الانفتاح الكبيرة مع جميع فئات المجتمع والاستماع لرؤيتهم علي كافة الملفات.

ولفت النائب هشام حسين إلى أن حالة الانفتاح التي تتحرك فيها حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تؤكد أننا سنكون أمام رؤية مختلفة للمرحلة القادم من شأنها أن تستكمل جهود المرحلة الماضية بكافة الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة علي الإطار الاقتصادي الذي بدأنا خطوات الإصلاح فيها علي مدار الفترة الماضية.

وتطرق هشام حسين بحديثه أيضا إلى التأكيد الخاص بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية، مشيرا إلي أن هذه الرسالة هامة للجميع خاصة أن فلسطين قضية كل المصريين ولا جدال بشأنها حتي نكون أمام حل عادل للقضية وتحقيق السلام.