الشرطة الكندية: إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات

أعلنت الشرطة الكندية وقوع إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في مدينة مونتريال ليل الأربعاء الخميس من دون وقوع إصابات. وفي السياق، ندد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بالحادثة، وقال "أريد أن أكون شديد الوضوح، ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات"، وذلك بعدما تحدث عن تزايد "مرعب" في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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