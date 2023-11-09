المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة "حرير" الأميركية بمسيّرتَين أصابتا أهدافهما مباشرةً

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمالي العراق، بطائرتَين مسيّرتَين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وكانت قد أفادت المقاومة الإسلاميّة منذ بعض الوقت، بـ"استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي "​عين الأسد​" في غرب العراق، بثلاث عمليّات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".