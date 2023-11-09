"كتائب القسام": مقتل مجنّدة أسيرة وإصابة جندي أسير في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"مقتل الأسيرة المجنّدة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عامًا من "موديعين"، وإصابة جندي أسير إصابةً متوسّطةً، في قصف إسرائيلي استهدف ​قطاع غزة​ اليوم"، مشيرةً إلى "أنّها ستصدر لاحقًا، مادّةً توثّق صحّة هذا الإعلان".

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