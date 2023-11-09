الجيش الإسرائيلي: منظمة الدفاع الجوي "أرو" أسقطت صاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر

اعلن الجيش الإسرائيلي إن منظمة الدفاع الجوي "أرو" أسقطت صاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر ولم يفصح عمن أطلقه.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أن "طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الذعر".

وذكرت متحدثة باسم الجيش إن "تحطّم المسيّرة لم يؤد الى إصابات جسدية، لكن المسعفين قدّموا العلاج لسبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا".