مسؤول عسكري أميركي: 4 هجمات على القوات الاميركية في سوريا والعراق منذ الضربة الاميركية في سوريا

اعلن مسؤول عسكري أميركي عن 4 هجمات على القوات الاميركية في سوريا والعراق منذ الضربة الاميركية لمنشأة تابعة للحرس الثوري في سوريا الليلة الماضية، واشار الى سقوط إصابات طفيفة.

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