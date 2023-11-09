قورتولموش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ونتانياهو وعصابته سيحاكَمون بمحكمة جرائم الحرب الدولية

انتقد رئيس ​البرلمان التركي​ ​نعمان قورتولموش​، "صمت ​العالم الغربي​ حيال ما يحدث في ​غزة​، من قتل للأطفال والنّساء والمسنّين، معتبرًا أنّ "ما ترتكبه ​إسرائيل​ من مجازر في قطاع غزة يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعيّة".

ولفت، خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في العاصمة التّركيّة أنقرة، إلى أنّ "إسرائيل ترتكب جميع أنواع الفظائع، من خلال الدّعم الّذي تحظى به من قِبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ والعالم الغربي.

وركّز قورتولموش على "أنّنا في ​تركيا​، أعربنا عن ردّ فعلنا على أعلى مستوى منذ اللّحظة الأولى ضدّ الإبادة الجماعية والمجزرة الّتي صمت حيالها العالم، ونؤكّد ضرورة وقف فوري لإطلاق النّار، وإيصال المساعدات الإنسانيّة إلى سكان غزة"، مشدّدًا على أنّه "كما تمّت محاكمة مرتكبي مجزرة سربرنيتسا في محكمة جرائم الحرب الدّوليّة، فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وعصابته، سيُحاكَمون في محكمة جرائم الحرب الدّوليّة".