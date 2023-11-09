أبي المنى التقى الصايغ وتأكيد أهمية عدم استدراج لبنان إلى حروب لا يستطيع تحمّل نتائجها

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز سامي أبي المنى، في دار الطّائفة في بيروت، عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب فيصل الصايغ، وجرى البحث بعدد من المواضيع المطروحة وتطوّرات ما يجري في غزة، والتّهديدات الّتي تطال لبنان.
وتمّ التّأكيد على المواقف المعلَنة في هذا المجال من قبل شيخ العقل و"اللّقاء الدّيمقراطي"، الدّاعية إلى "ضرورة وقف إطلاق النّار، ودعم صمود أبناء غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحروب الوحشيّة الّتي يخوضها ضدّ المدنيّين والأطفال والنّساء والشّيوخ، والّتي تخطّت كلّ القوانين والمحرّمات". وتمّ التّشديد على أهميّة "التّضامن الدّاخلي الّذي يحتاجه لبنان، وعدم استدراجه إلى حروب لا يستطيع تحمّل نتائجها".
وأثنى الصايغ خلال اللّقاء، على نجاح معرض بيروت للمنتجات القرويّة، الّذي أقامه المجلس المذهبي في الأونيسكو أخيرًا.
كما التقى أبي المنى وفدًا من مشايخ آل علامة في بيروت، المحامي توفيق المهتار، وأمين السرّ العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، وتناول البحث القضايا المطروحة وموقف الحزب منها. كذلك التقى عضو مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" سامر سليم، الّذي أطلعه على وضع المؤسّسة في ظلّ الظّروف الرّاهنة.
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